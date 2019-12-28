В Челябинске закрывается ресторан родственника экс-губернатора

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-28T11:08:02+03:00

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В здании, принадлежащем правительству Челябинской области, по адресу Ленина, 59 много лет назад расположился уютный ресторан. Все челябинцы его знают под названием «Сова».

Столь оригинальное название чаще читали на иностранный манер, получалось «Коба». Излюбленное место горожан закрывается, сообщили сотрудники ресторана.

— После новогодних праздников ресторан будет закрываться. Он работает до 30 декабря этого месяца, — говорят в «Сове» и не уточняют, что в этом месте будет потом.

Добавим, что рестораном владеют зять покойного экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина Виктор Алистратов и гендиректор «Дизайн-кафе» Сергей Шибаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU