В Ленинском районе Челябинска облагородят заброшенный сквер

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-28T14:04:56+03:00

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Челябинску нужно больше парков и сквериков, чтобы он стал менее суровым. К счастью, среди чиновников и бизнесменов есть люди, которые это понимают.

— Урбанисты, ау! Есть желание благоустроить заброшенное пространство на пересечении улиц Барбюса и Тухачевского. Кто готов предоставить эскиз (визуализацию) своего видения этого «скверика»? — написал депутат Андрей Рябенко на своей странице во “ВКонтакте”.

Так пространство выглядит сейчас. Фото: Андрей Рябенко.

Дизайнеры-архитекторы не заставили себя ждать, и вскоре прислали два первых проекта. Их Андрей Рябенко также опубликовал у себя в аккаунте.

Еще один проект благоустройства.

Кстати, в этом месте было очень красиво в 90-е, когда построили магазин “Черкизовский” — интересное здание с треугольной крышей и флюгером. Сейчас такие не строят. Тогда и посадили вокруг магазина деревья, поставили фонари и скамейки, положили плитку. С тех пор плитка разрушилась, лавочки исчезли. Вплотную к красивым голубым елям паркуются автомобили. Но красивые деревья остались, и сквер можно легко возродить. Для этого даже не нужно дорогостоящих проектов. Минимальное облагородить, и там снова станет приятно гулять.

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ИСТОЧНИК KP.RU