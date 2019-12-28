Челябинский аэропорт «Курчатов» могла украсить инсталляция «Атом»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-28T14:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый терминал челябинского аэропорта долго обсуждали в соцсети. Распространенное мнение: топорный дизайн, здание внутри и снаружи больше напоминает типичный супермаркет. Аккуратненько, но уныло. Все же такой объект, как аэропорт, мог быть более интересным. Не хватает каких-нибудь фишек. Оказывается, такие были в проекте.

Прежнее руководство аэропорта было заинтересовано в проекте.

— Весной мы совместно с аэропортом «Курчатов» начали подготовку проекта «Атом». Мы обсудили, что хочет руководство (»много пустоты, надо чем-то заполнить»). Я их желания оформил, связал идею атома с место, названием и подробно описал, как мы это соорудим за два — три месяца, — рассказывает художник-скульптор Данил Шмыгин. — Семиметровая модель атома на тросах крепится под потолком главного зала. Ядро, выполненное из трех тысяч мелких шариков, имитирует земной шар. Орбитальные кольца отождествляются с траекторией полета самолета. Ядро по проекту должно было иметь мягкую «плавающую» подсветку «день/ночь». А внутри полых прозрачных колец — диодные ленты, которые проблескивали бы, имитируя полеты самолетов над землей.

Проект "Атом". Автор: Данил Шмыгин.

Дмитрий рассказал, что уже договорились с руководством аэропорта, нашли потенциального инвестора и заручились поддержкой некоторых чиновников. Показали проект в соцсетях — народ одобрил. Как вдруг смена руководства «Курчатова» и отказ. Полугодовалые планы, обсуждения и согласования полетели в трубу.

Почему же проект так и не реализовали?

— У международного аэропорта отсутствует техническая возможность для реализации проекта «Атом» на территории нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта, — пришел ответ из Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

— Думаю, это предновогодняя отписка. А причина, на мой взгляд, — в опасении чего-то неоднозначного. Бывший директор аэропорта — человек более креативный. Новый директор только приступил к своим обязанностям. Видимо, отказал, чтоб не дать повода для обсуждения его в теме, которая не была в его планах, — считает Дмитрий Шмыгин.

Отказ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU