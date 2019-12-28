2019-12-28T18:00:37+03:00
Общество

В конце 2019 года Челябинск ждут морозы до -28 градусов

С каждым днем холодает все сильнее
Ирина КАРЕЛИНА
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Одевайтесь теплее!Одевайтесь теплее!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вот только челябинцы сетовали: «Ну что за зима? снега нет, плюсовая температура. И не чувствуется, что скоро Новый год». ну что, почувствовали? Вслед за снегопадами на Южный Урал пришло похолодание. Сегодня, 28 декабря, столбик термометра опустился до -10 градусов Цельсия. В воскресенье днем в Челябинске ожидается похолодание до -15. а в понедельник — до -18 градусов.

В темное время суток — настоящий мороз! Ночью с воскресенья на понедельник столбик термометра опустится до -28 градусов Цельсия, сообщает челябинский гидрометцентр. Ветер северо-восточный 4 — 10 метров в секунду.

На новогоднюю ночь точного прогноза пока нет. Но, возможно, нам повезет. Сайт gismeteo.ru обещает потепление: -7 градусов Цельсия ночью и -3 днем 1 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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