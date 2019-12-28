В конце 2019 года Челябинск ждут морозы до -28 градусов

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-28T18:00:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот только челябинцы сетовали: «Ну что за зима? снега нет, плюсовая температура. И не чувствуется, что скоро Новый год». ну что, почувствовали? Вслед за снегопадами на Южный Урал пришло похолодание. Сегодня, 28 декабря, столбик термометра опустился до -10 градусов Цельсия. В воскресенье днем в Челябинске ожидается похолодание до -15. а в понедельник — до -18 градусов.

В темное время суток — настоящий мороз! Ночью с воскресенья на понедельник столбик термометра опустится до -28 градусов Цельсия, сообщает челябинский гидрометцентр. Ветер северо-восточный 4 — 10 метров в секунду.

На новогоднюю ночь точного прогноза пока нет. Но, возможно, нам повезет. Сайт gismeteo.ru обещает потепление: -7 градусов Цельсия ночью и -3 днем 1 января.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU