2019-12-28T20:02:23+03:00
Общество

Сапоги с «крысами» напугали пассажирку автобуса в Челябинской области

Странную обувь обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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И что это за зверь? Фото: vk.com/chel_kopИ что это за зверь? Фото: vk.com/chel_kop
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Некоторые люди одеваются так, чтобы шокировать общественность. Мотивы героини этой заметки не понятны. Но обратить на себя внимание ей удалось.

— Сижу себе, значит, в автобусе, как обычно, и тут вижу их! — написал анонимный пользователь соцсети в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

У очевидцев странные сапоги с мордами животных вызвали и смех, и испуг.

— Ничего необычного, просто символ года, — шутят в комментариях к посту жители Челябинской области.

Впрочем, на крысу не очень похоже. Но что это за животные, мы отгадать так и не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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