Сапоги с «крысами» напугали пассажирку автобуса в Челябинской области
Некоторые люди одеваются так, чтобы шокировать общественность. Мотивы героини этой заметки не понятны. Но обратить на себя внимание ей удалось.
— Сижу себе, значит, в автобусе, как обычно, и тут вижу их! — написал анонимный пользователь соцсети в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.
У очевидцев странные сапоги с мордами животных вызвали и смех, и испуг.
— Ничего необычного, просто символ года, — шутят в комментариях к посту жители Челябинской области.
Впрочем, на крысу не очень похоже. Но что это за животные, мы отгадать так и не смогли.
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ИСТОЧНИК KP.RU