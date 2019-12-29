Жителей Челябинска приглашают встретить Новый год с молитвой

СЕГОДНЯ 07:20 2019-12-29T07:32:33+03:00

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Православные храмы Челябинска приглашают горожан на богослужения в Новогоднюю ночь. Об этом сообщили в митрополии. Традиция служить литургию под бой курантов появилась в Свято-Сергиевском храме (проспект Победы, 338). Изначально она задумывалась как молодежная миссионерская акция: священник комментировал, какие действия происходят в данный момент. Однако со временем к молодежи подтянулись и люди постарше, которых привлекает возможность трезво встретить Новый год, а также необычная атмосфера богослужения.

— В ночь с 31 на 1 у нас служба по афонскому уставу: в нижнем храме, без электричества, при свечах. Все очень таинственно и красиво, по-настоящему празднично. Потом по традиции — чаепитие, которое проходит очень весело. Снаружи фейерверки, а у нас свой незабываемый праздник, — рассказал помощник настоятеля Наталья Соловьянова.

В Свято-Сергиевском храме богослужение начнется в 23:00.

В этом году новогодняя служба впервые пройдет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (улица Кыштымская, 32). Начало в 23:40 (часы), затем в 00:00 состоятся литургия и новогодний молебен.

— Для нас это новый опыт, никаких новогодних традиций мы еще не накопили, поэтому отслужим обычную литургию, а после нее — молебен на начало нового года, — рассказал ключарь собора протоиерей Владимир Маничев.

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ИСТОЧНИК KP.RU