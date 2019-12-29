2019-12-29T07:32:33+03:00
Общество

Жителей Челябинска приглашают встретить Новый год с молитвой

Рассказываем, где пройдут богослужения [расписание]
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Посещение храма — возможность трезво встретить Новый годПосещение храма — возможность трезво встретить Новый годФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Православные храмы Челябинска приглашают горожан на богослужения в Новогоднюю ночь. Об этом сообщили в митрополии. Традиция служить литургию под бой курантов появилась в Свято-Сергиевском храме (проспект Победы, 338). Изначально она задумывалась как молодежная миссионерская акция: священник комментировал, какие действия происходят в данный момент. Однако со временем к молодежи подтянулись и люди постарше, которых привлекает возможность трезво встретить Новый год, а также необычная атмосфера богослужения.

— В ночь с 31 на 1 у нас служба по афонскому уставу: в нижнем храме, без электричества, при свечах. Все очень таинственно и красиво, по-настоящему празднично. Потом по традиции — чаепитие, которое проходит очень весело. Снаружи фейерверки, а у нас свой незабываемый праздник, — рассказал помощник настоятеля Наталья Соловьянова.

В Свято-Сергиевском храме богослужение начнется в 23:00.

В этом году новогодняя служба впервые пройдет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (улица Кыштымская, 32). Начало в 23:40 (часы), затем в 00:00 состоятся литургия и новогодний молебен.

— Для нас это новый опыт, никаких новогодних традиций мы еще не накопили, поэтому отслужим обычную литургию, а после нее — молебен на начало нового года, — рассказал ключарь собора протоиерей Владимир Маничев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеист из спортшколы Челябинска поучаствовал в разгроме сборной Канады
Коммунальщики ликвидировали опасные горки в Челябинской области после жалоб ГИБДД
Сотрудникам Росгвардии в Челябинске вручили новые иномарки
Смертельное ДТП с фурой из Челябинска в Иркутской области переросло в уголовное дело
В Челябинске арендаторы заперли породистых котов в квартире и сбежали
Жителей Челябинска приглашают встретить Новый год с молитвой
Сапоги с «крысами» напугали пассажирку автобуса в Челябинской области
По Челябинску бегают два бездомных алабая
В конце 2019 года Челябинск ждут морозы до -28 градусов
Челябинский аэропорт «Курчатов» могла украсить инсталляция «Атом»
В Ленинском районе Челябинска облагородят заброшенный сквер
«Старушки-разбойницы»: жители Челябинска заступились за алкостартап предприимчивых бабулек
В Челябинске закрывается ресторан «Сова»
«Свинский подарок»: детям в Челябинске подарили конфеты в прошлогодних коробках
Жителей Челябинска насмешили безграмотные таблички в больнице
В Челябинске супруг отказал жене в подарке на Новый год
Чудом спасенному Ване Фокину из Магнитогорска на Первом канале подарили новогоднюю игрушку
В Челябинске мать пришла на почту за… цифровой приставкой для ТВ
В Челябинске «режим черного неба» объявлен вплоть до Нового года
Жителей в Челябинске удивили белые шатры у стен правительства
В Челябинской области женщина нашла потерявшегося ребенка
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay