В Челябинске арендаторы заперли породистых котов в квартире и сбежали
Два сфинкса — мальчик и девочка — оказались заперты в съемной квартире из-за безответственных хозяев. Мало того, что они оставили своих питомцев на голодную смерть, так еще и за аренду не заплатили. Страшно подумать, что могло произойти, если бы собственники квартиры не пришли вовремя.
Теперь для четвероногих ищут новый дом.
— Если у вас доброе сердце, вы готовы дарить любовь беззащитным перед уральскими морозами и жизненными невзгодами — возьмите. Котики примерно годовалые. Они умненькие и воспитанные, знают лоток и когтеточки. У хозяйки квартиры аллергия на животных, — рассказала PR-специалист из Челябинска Юлия Кульчицкая, которая решила помочь пристроить сфинксов.
В комментариях под постом появилось несколько откликов от желающих забрать котиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU