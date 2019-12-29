В Челябинске арендаторы заперли породистых котов в квартире и сбежали

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-29T08:26:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Два сфинкса — мальчик и девочка — оказались заперты в съемной квартире из-за безответственных хозяев. Мало того, что они оставили своих питомцев на голодную смерть, так еще и за аренду не заплатили. Страшно подумать, что могло произойти, если бы собственники квартиры не пришли вовремя.

Теперь для четвероногих ищут новый дом.

— Если у вас доброе сердце, вы готовы дарить любовь беззащитным перед уральскими морозами и жизненными невзгодами — возьмите. Котики примерно годовалые. Они умненькие и воспитанные, знают лоток и когтеточки. У хозяйки квартиры аллергия на животных, — рассказала PR-специалист из Челябинска Юлия Кульчицкая, которая решила помочь пристроить сфинксов.

В комментариях под постом появилось несколько откликов от желающих забрать котиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU