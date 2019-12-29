2019-12-29T08:26:53+03:00
Общество

В Челябинске арендаторы заперли породистых котов в квартире и сбежали

Для четвероногих ищут новых хозяев
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Кот и кошка оказались заперты в пустой квартире. Фото: Юлия Кульчицкая/facebook.comКот и кошка оказались заперты в пустой квартире. Фото: Юлия Кульчицкая/facebook.com
Изменить размер текста:

Два сфинкса — мальчик и девочка — оказались заперты в съемной квартире из-за безответственных хозяев. Мало того, что они оставили своих питомцев на голодную смерть, так еще и за аренду не заплатили. Страшно подумать, что могло произойти, если бы собственники квартиры не пришли вовремя.

Теперь для четвероногих ищут новый дом.

— Если у вас доброе сердце, вы готовы дарить любовь беззащитным перед уральскими морозами и жизненными невзгодами — возьмите. Котики примерно годовалые. Они умненькие и воспитанные, знают лоток и когтеточки. У хозяйки квартиры аллергия на животных, — рассказала PR-специалист из Челябинска Юлия Кульчицкая, которая решила помочь пристроить сфинксов.

В комментариях под постом появилось несколько откликов от желающих забрать котиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеист из спортшколы Челябинска поучаствовал в разгроме сборной Канады
Коммунальщики ликвидировали опасные горки в Челябинской области после жалоб ГИБДД
Сотрудникам Росгвардии в Челябинске вручили новые иномарки
Смертельное ДТП с фурой из Челябинска в Иркутской области переросло в уголовное дело
В Челябинске арендаторы заперли породистых котов в квартире и сбежали
Жителей Челябинска приглашают встретить Новый год с молитвой
Сапоги с «крысами» напугали пассажирку автобуса в Челябинской области
По Челябинску бегают два бездомных алабая
В конце 2019 года Челябинск ждут морозы до -28 градусов
Челябинский аэропорт «Курчатов» могла украсить инсталляция «Атом»
В Ленинском районе Челябинска облагородят заброшенный сквер
«Старушки-разбойницы»: жители Челябинска заступились за алкостартап предприимчивых бабулек
В Челябинске закрывается ресторан «Сова»
«Свинский подарок»: детям в Челябинске подарили конфеты в прошлогодних коробках
Жителей Челябинска насмешили безграмотные таблички в больнице
В Челябинске супруг отказал жене в подарке на Новый год
Чудом спасенному Ване Фокину из Магнитогорска на Первом канале подарили новогоднюю игрушку
В Челябинске мать пришла на почту за… цифровой приставкой для ТВ
В Челябинске «режим черного неба» объявлен вплоть до Нового года
Жителей в Челябинске удивили белые шатры у стен правительства
В Челябинской области женщина нашла потерявшегося ребенка
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay