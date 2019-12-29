Коммунальщики ликвидировали опасные горки в Челябинской области после жалоб ГИБДД

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-29T09:52:02+03:00

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В Кыштыме коммунальщики бросились на борьбу с гололедом на дорогах. Возможно, они так бы и простояли до весны пока не растает снег, если бы не забили тревогу в Госавтоинспекции.

— Сотрудники ГИБДД в ходе рейда обнаружили опасные снежные спуски к проезжей части. На улицах Кирова, Швейкина, Пушкина и Мамина-Сибиряка живущие по близости дети приспособили для катания естественные склоны. Юные кыштымцы не задумались о том, что эти стихийные горки являются проезжей частью, съехав по ним, можно попасть под колеса проезжающих автомобилей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Дороги почистили и обработали реагентами. Жителей Челябинской области просят быть внимательными: увидели ледяной спуск представляющий опасность — сообщите о нем в коммунальные службы или отделение ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU