2019-12-29T09:52:02+03:00
Общество

Коммунальщики ликвидировали опасные горки в Челябинской области после жалоб ГИБДД

Дети катались на санках и ледянках прямо на дороге
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Обледеневшие склоны посыпали реагентами. Фото: ГУ МВД по Челябинской областиОбледеневшие склоны посыпали реагентами. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Изменить размер текста:

В Кыштыме коммунальщики бросились на борьбу с гололедом на дорогах. Возможно, они так бы и простояли до весны пока не растает снег, если бы не забили тревогу в Госавтоинспекции.

— Сотрудники ГИБДД в ходе рейда обнаружили опасные снежные спуски к проезжей части. На улицах Кирова, Швейкина, Пушкина и Мамина-Сибиряка живущие по близости дети приспособили для катания естественные склоны. Юные кыштымцы не задумались о том, что эти стихийные горки являются проезжей частью, съехав по ним, можно попасть под колеса проезжающих автомобилей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Дороги почистили и обработали реагентами. Жителей Челябинской области просят быть внимательными: увидели ледяной спуск представляющий опасность — сообщите о нем в коммунальные службы или отделение ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеист из спортшколы Челябинска поучаствовал в разгроме сборной Канады
Коммунальщики ликвидировали опасные горки в Челябинской области после жалоб ГИБДД
Сотрудникам Росгвардии в Челябинске вручили новые иномарки
Смертельное ДТП с фурой из Челябинска в Иркутской области переросло в уголовное дело
В Челябинске арендаторы заперли породистых котов в квартире и сбежали
Жителей Челябинска приглашают встретить Новый год с молитвой
Сапоги с «крысами» напугали пассажирку автобуса в Челябинской области
По Челябинску бегают два бездомных алабая
В конце 2019 года Челябинск ждут морозы до -28 градусов
Челябинский аэропорт «Курчатов» могла украсить инсталляция «Атом»
В Ленинском районе Челябинска облагородят заброшенный сквер
«Старушки-разбойницы»: жители Челябинска заступились за алкостартап предприимчивых бабулек
В Челябинске закрывается ресторан «Сова»
«Свинский подарок»: детям в Челябинске подарили конфеты в прошлогодних коробках
Жителей Челябинска насмешили безграмотные таблички в больнице
В Челябинске супруг отказал жене в подарке на Новый год
Чудом спасенному Ване Фокину из Магнитогорска на Первом канале подарили новогоднюю игрушку
В Челябинске мать пришла на почту за… цифровой приставкой для ТВ
В Челябинске «режим черного неба» объявлен вплоть до Нового года
Жителей в Челябинске удивили белые шатры у стен правительства
В Челябинской области женщина нашла потерявшегося ребенка
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay