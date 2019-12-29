Хоккеист из спортшколы Челябинска поучаствовал в разгроме сборной Канады и насмешил фанатов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-29T11:25:11+03:00

Егор Соколов играл в Челябинске с 2013 по 2017 год. Фото: hctraktor.org

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Выпускник школы «Трактор» Егор Соколов отметился заброшенной шайбой в разгромном матче Россия — Канада на чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Напомним, встреча завершилась со счетом 6:0. Егор Соколов отправил пятую шайбу в ворота соперников на 34 минуте матча, получив пас от своего тезки Егора Замулы.

— Мы выиграли, мы отпраздновали пять-семь минут и готовы биться туморроу (tomorrow — завтра. Англ.)... завтра! — видеозапись с этим высказыванием разлетелась по сети.

За океаном Егор Соколов выступает за канадскую команду «Кейп Бретон» и не понаслышке знает, как играют «кленовые листья». В общении с журналистами он отметил, что канадцы любят играть грязно, в ответ сборная России старалась подавить соперников своими габаритами.

Егор Соколов начал играть в хоккей в Екатеринбурге, затем перебрался в Челябинск, где выступал за молодежку «Трактора» «Белых медведей» до 2017 года. Здесь игрок находился в аренде и после ее окончания клубу черно-белых не удалось выкупить права на него у «Автомобилиста». Тогда было принято решение уехать за океан.

— При ином раскладе я бы с удовольствием остался играть в Челябинске, так как общался и с Анваром Гатиятулиным и с Максимом Смельницким, понимая, что здесь мой дом и в России я готов играть и развиваться только в «Тракторе», — комментировал тогда Егор Соколов.

mashabass Хоккеист из Челябинска комментирует победу над Канадой. СМОТРЕТЬ СО ЗВУКОМ!

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