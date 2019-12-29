На парковке в Челябинске разрисовали дорогой внедорожник с московским номерами
Жителей Челябинска удивил разрисованный Range Rover, припаркованный возле ТРК «Родник». Снимками поделился журналист Дмитрий Моргулес.
— Суровая челябинская аэрография на скромном «рейнджике» с московскими номерами. Это краска, гуашь какая-то, — написал автор фото.
Судя по снегу на лобовом стекле, раскрашенный автомобиль стоит уже несколько дней. Остается загадкой, кто превратил внедорожник в арт-объект: вандалы или сами владельцы. На боковых дверях указаны контакты некоей компании «Стеганофъ». В Челябинске есть фирма с таким названием — она занимается аксессуарами для авто.
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ИСТОЧНИК KP.RU