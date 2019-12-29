2019-12-29T14:32:17+03:00
Общество

В Челябинске больше недели ищут пропавшего хромого мужчину

Волонтеры просят помощи в его поисках
Валентина ВАГАНОВА
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37-летний Дмитрий Еловских не выходит на связь с 20 декабря. Его розыскивают родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда Легион-«СПАС», которые распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы Дмитрия: рост 170 см, среднее телосложение, карие глаза, короткие волосы, хромает.

Был в темной куртке, вязаной шапке и черных кроссовках. С собой — спортивная сумка, документы и амбулаторная карта.

Если вы видели Дмитрия, знаете, где он находится, позвоните по номерам: 8-908-811-69-03 Алексей, 8-951-455-13-17 Татьяна, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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