В Челябинске во второй раз сломался новый трамвай
Современный трамвай, который сейчас тестируют в Челябинске, опять встал на линии. Это произошло уже второй раз за неделю.
— Ехал по Проспекту Победы в центр. Из-за него около 20 вагонов встало. В прошлый раз его «перезагрузили» и он сам поехал, а в этот раз не смог, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск сотрудник ЧелябГЭТ.
Инцидент обсуждают в городских пабликах во «ВКонтакте».
— Символично как-то: вагон, идущий до уральского университета, сломался на остановке «Университет» в Челябинске. Я так понял, самопроизвольно срабатывает тормоз на задней левой тележке, — написал в группе «Регион-74 | Челябинск» челябинец Андрей Аксенов.
Трамвай увозят на буксире. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»
В пятницу, 27 декабря, этот же трамвай сломался возле здания областного правительства, где в сентября застрял другой вагон, привезенный на обкатку.
В пресс-службе управления транспорта сообщили, что знают о поломке, но причину — нет. Узнать, из-за чего встал вагон можно будет в понедельник.
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ИСТОЧНИК KP.RU