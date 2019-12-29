В храмах Челябинской области почтят память погибших при обрушении дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-29T17:16:58+03:00

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Со дня магнитогорской трагедии во вторник, 31 декабря, исполнится ровно год. В этот день южноуральцы помолятся об упокоении 39 человек, погибших под завалами.

— По благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория во всех храмах Челябинской митрополии пойдут поминальные богослужения. Сам глава митрополии возглавит заупокойную Божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе Вознесения Христова в Магнитогорске, — рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

Божественная литургия начнется в 8 утра, панихида — в 10.

КП-Челябинск выпустила большой спецпроект, посвященный трагедии в Магнитогорске. В нем о том, как живут пострадавшие от взрыва и те, кто их спасал, и ответ силовиков на вопрос о причине случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU