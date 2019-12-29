Стилисты назвали три ошибки, из-за которых модники Челябинска выглядят нелепо зимой
Некоторые челябинцы готовы пожертвовать здоровьем ради моды. Наступили холода, а они продолжают щеголять в подвернутых брюках, без шапки и в короткой куртке. Стилисты каждый год твердят — это не модно, а врачи предупреждают, что еще и опасно, можно заработать серьезные болезни.
Вот три ошибки, из-за которых модники выглядят глупо и рискуют попасть в больницу:
— голые щиколотки;
— капроновые колготки с пуховиком;
— короткие куртки и хождение без шапки по улице.
Стилист Юлия Зайцева советует, как утеплить ноги, чтобы это выглядело стильно.
— Надеть носки: в тон обуви или с интересным принтом, с люрексом. Красивые носки наоборот станут изюминкой в образе. Подобрать стильную обувь с высоким голенищем. К примеру, высокие ботинки на шнуровке. Либо ботильоны-носки — с мягким верхом. Также сейчас в моде плотные колготки, черные или яркие: изумрудные, бордовые, горчичные и другие. Телесные колготки с пуховиком смотрятся смешно, будто девушка идет с голыми ногами в теплой куртке.
Еще больше полезных советов от стилиста читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU