Первым досталось больше всего: сотрудники МЧС и скорой рассказали о спасении людей после взрыва дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-30T06:07:15+03:00

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К годовщине трагедии в Магнитогорске мы пообщались с сотрудниками экстренных служб, который помогали пострадавшим. Дежурство в ночь на 31 декабря выдалось на удивление спокойным, вспоминает помощник начальника караула 25 пожарной части Магнитогорска Григорий Брылин. До конца смены оставалось два часа, размышлял о том, что еще не успел сделать к Новому году.

— Поступил сигнал: очевидцы услышали взрыв. Думали, газовый баллон в автомобиле. Заезжали с Карла Маркса: со стороны дороги обрушения не было. Первое, что увидели, — засыпанные автомобили в арке. Заехали во двор, а там… На завале сидит бабушка. В районе второго этажа под обломками находился парень. На лицо ему надели кислородную маску — полной грудью дышать не мог, еще и пыль кругом. Около четырех часов его доставали из-под обломков, — рассказал Григорий Брылин.

Старший врач смены станции скорой помощи Магнитогорска Ирина Баринова, которая координировала работу сотрудников, которые выезжали на место, узнала о трагедии, когда пришла на смену к восьми утра.

Цветные квадраты бывших квартир — страшное зрелище. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

— Коллегам, которые приехали первыми, досталось больше всего. Женщины-фельдшера рассказывали со слезами на глазах, — вспоминает Ирина Баринова.

Сотрудники МЧС выносили пострадавших за оцепление и там передавали медикам. Раздетые-разутые жители дома не понимали, что происходит и реагировали по-разному: кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то радовался, что остался жив, кто-то просто ушел в себя.

12 бригад скорой помощи забирали пострадавших и снова возвращались. Затем были организованы дежурства по три часа — больше на морозе не выдержать.

Врачи уводили пострадавших и снова выезжали на место трагедии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Все участники тех событий отмечают: Новый год еще долго не будет для них тем светлым праздником, как раньше. Для тех, кто потерял близких, это всегда будет траур. Как прошел этот года для пострадавших и родственников погибших жителей дома, а также через какие муки им пришлось пройти, чтобы получить компенсации, — читайте в нашем материале.

Отметим, что Следственный комитет РФ, который занимается расследование трагедии, весь год хранил молчание и до сих пор официально не огласил итоги расследования. На днях причину назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU