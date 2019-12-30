Кукольный Дед Мороз и бумажная елка: жительница Магнитогорска пожаловалась на новогоднее представление

СЕГОДНЯ 06:16 2019-12-30T06:19:46+03:00

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Детские новогодние елки проходят сейчас во всех театрах и ДК. Ребята ждут встречи с Дедом Морозом, готовятся. Но не всегда ожидания и реальность совпадаюит.

— Комбинатовским работникам выдали билеты на представление для любимых детишек. Все красивые чешут на елку, чтобы посмотреть на Дедушку Мороза и поводить хороводы вокруг зеленой красавицы. Час икс настал, и что же преподносит нам дом культуры Мамина-Сибирика? — рассказывает Ирина в группе “Черное&Белое Магнитогорск” в ВК. — Картонная елка без игрушек в небольшом зале. Далее снегурочка говорит по традиции:»А давайте позовем дедушку Мороза»! Все купились и давай звать. Момент, и на ее руке появляется кукла Дед Мороз. Начинается театр одного актера возле бумажной елки.

Женщина рассуждает: искуственная, но пушистая елочка стоит не так уж дорого — 3 тыс. руб. При этом будет смотреться выигрышнее, нежели этот арт-объект.

Кстати, с сопровождающих родителей взяли по 100 рублей за вход на праздник.

— Новый год на минималках, — иронизируют пользователи соцсети. — На всем сэкономили: и на елке, и на Дедушке.

— Это беби-елка (праздник для детей от 1 до 3 лет — прим. автора), поэтому без “настоящего” Деда Мороза. Чтобы не напугались, — пояснила Людмила Прахова.

Действительно, даже в детских садах сейчас не зовут Деда Мороза на праздник в младшие группы, так как некоторые малыши сильно пугаются. А елочку поставили маленькую картонную по задумке режиссера — чтобы дети могли сами нарядить ее мягкими игрушками, крепящимися на пуговки. В холле ДК стояла и большая нарядная елка, рядом с которой дети могли сфотографироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU