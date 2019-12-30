«Понаберут на тысячи и на 20 рублей своруют!»: охранник магазина в Магнитогорске вызвал к женщине с ребенком три наряда полиции

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-30T06:55:56+03:00

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Совсем не новогодняя история произошла с жительницей Магнитогорска накануне праздника. Женщина решила закупиться подарками в одном из торговых центров. Маленького ребенка оставила на час в платной игровой комнате ТЦ, а сама вместе с мамой сделала нужные покупки.

В одном из отделов набрали два пакета всякой мелочи: косметику, шипучие шарики и соль для ванны. Всего на 4 тыс. руб. На выходе из магазина запикала сигнализация. Женщины вернулись на кассу. Оказалось, что не оплачена соль для ванн стоимостью 38 рублей.

— Посмотрели запись с видеокамеры, и я с удивлением обнаружила, что реально виновата. Когда оплачивали покупки на кассе, я доставала их из корзины, кассир пробивала, а мама складывала в пакет. Мы торопились за ребенком, а кассир еще куда-то убегала по своим делам, — рассказывает женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Когда была очередь пробивать эту злополучную соль, кассир отвернулась, а я на автомате передала эту вещь маме. Признаю, сама виновата. Но у меня не было умысла причинить магазину материальный ущерб. Я сразу достала кошелек, но охранник сказал, что так дело не пойдет, нужно вызывать полицию. Я сначала не поверила, думала, он пошутил. Но нет.

Сначала пришли два охранника ТЦ. Стали разбираться, снова смотреть видео. Они поняли абсурдность ситуации и развели руками: «И что мы сделаем?» Тогда охранник магазинчика вызвал полицию. Служители порядка приехали через 40 минут. Попытались объяснить управляющей, что тут нет состава преступления. Мол, люди, купившие на 4 тысячи рублей, вряд ли хотели украсть соль за 38 рублей.

— Ан нет, — сказал охранник. — Вот так они и делают: понаберут на тысячи, а на 20 рублей своруют.

И вызвал другой наряд полиции.

При этом женщин не хотели отпускать за ребенком. С трудом они упросили забрать его. Бабушку отпустили в игровую комнату под конвоем. Дальше продолжили ждать полицию вместе с уставшим и голодным малышом в коляске. К сожалению сотрудников магазина, другой наряд полиции тоже не наказал «злостных преступников». Впрочем, они и так простояли в магазине четыре часа — уже наказание.

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