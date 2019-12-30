Семь странных способов украсить елку к Новому году придумали в Челябинской области и Зауралье

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-30T07:39:40+03:00

Ретро-мишка в ретро-сапогах встречает Новый год в Магнитогорске. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» в ВК.

Изменить размер текста: A A

Кто креативнее: жители Челябинской области или Зауралья? Одни пугают народ Дедом Морозом, свисающим с балкона. Другие украшают елку огромным медведем из советского прошлого, да еще и в женских сапогах.

Многие спорят, как поступить экологичнее: купить искусственную елку, которая разлагается сотни лет, или каждый год ставить живую елочку, срубленную в лесу. Ответ есть у жителей Курганской области: елка из картошки и лука.

Смотрите больше фото странных новогодних идей в материале Елка из картошки и медведь в женских сапогах: ТОП-7 безумных новогодних украшений в Челябинской области и Зауралье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU