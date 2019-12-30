Семь странных способов украсить елку к Новому году придумали в Челябинской области и Зауралье
Кто креативнее: жители Челябинской области или Зауралья? Одни пугают народ Дедом Морозом, свисающим с балкона. Другие украшают елку огромным медведем из советского прошлого, да еще и в женских сапогах.
Многие спорят, как поступить экологичнее: купить искусственную елку, которая разлагается сотни лет, или каждый год ставить живую елочку, срубленную в лесу. Ответ есть у жителей Курганской области: елка из картошки и лука.
Смотрите больше фото странных новогодних идей в материале Елка из картошки и медведь в женских сапогах: ТОП-7 безумных новогодних украшений в Челябинской области и Зауралье.
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