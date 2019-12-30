«Обладатель котооскара за лучшую трагическую роль» грустный Сэдди снялся для новогоднего календаря
Этого кота не просто так назвали Сэдди. Sad — в переводе с английского «печальный», «грустный». Когда этот котик был совсем маленьким, его выбросили в сугроб. Неравнодушные люди спасли котенка и нашли ему нового хозяина. Но через несколько лет и тот от него отказался. Кот снова оказался на улице.
— Сэдди пережил двойное предательство. Теперь обладатель котооскара за лучшую трагическую роль живет у нас, — рассказывает хозяйка приюта для животных «Три товарища» Юлия.
Сэдди. Фото: vk.com/cheltt74
Вы только посмотрите на эту вечно грустную мордашку. Сэдди, кстати, успешно пользуется ею. Разве можно отказать в лакомстве этому «несчастному» котику?
Сэдди и еще 11 жителей кошачьего приюта приняли участие в новогодней фотосъемке. Зоозащитники надеются, что календарь с портретами котиков поможет найти им хозяев и новый теплый дом.
Истории других пушистиков, чьи фото вошли в календарь, читайте в материале: «Всегда год кота: пушистики из Челябинска стали моделями для милейшего новогоднего календаря».
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ИСТОЧНИК KP.RU