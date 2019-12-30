Сколько потратят жители Челябинска на новогодний стол: три готовых варианта праздничного меню на любой кошелек

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-30T08:20:00+03:00

Все как надо: на столе оливьешка, в телевизоре - Женя Лукашин. Праздник удался!

Выбирай праздник по душе и по карману

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Корреспонденты «Комсомолки» провели эксперимент. Одна из хозяек вспомнила жизнь в деревне и рассказала, как накрыть праздничный стол из домашних продуктов и заготовок всего на 1,5 тыс. руб.

Другая описала то, как готовится к Новому году занятая женщина со средней зарплатой. Много кашеварить некогда, придется покупать. Бюджет — около 4 тыс. руб.

Ну а третья наша хозяйка решила шикануть и составила ВИП-меню. На семейный праздник по сценарию «дорого-богато» придется потратить почти 20 тыс. руб.

Подробности меню с ценами читайте в материале: «Рамбутан с рябчиками: три варианта новогоднего стола от бюджетного до нереально дорогого».

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ИСТОЧНИК KP.RU