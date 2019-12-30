Пообедать на 100 рублей в центре Челябинска — запросто!

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-30T08:30:23+03:00

В столовых Челябинска можно полноценно поесть на 100 рублей. Причем даже в центре города!

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Первое, второе и компот за 100 рублей — реально ли в наше время? Оказывается, да. Причем, пообедать на эту сумму можно не где-то там на окраине ЧМЗ, а в центре Челябинска. Но мало кто знает такие места.

Одно из них — столовая Педуниверситета. Салат из свеклы с майонезом и сыром — 12 рублей, тарелка борща — 27 руб., окорочек жареный — 36 руб. Попасть в эту столовую можно свободно и совершенно легально любому человеку с улицы. Но нужно знать, как.

Подробности читайте в материале: «Пять столовых Челябинска, где можно пообедать на 100 рублей».

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ИСТОЧНИК KP.RU