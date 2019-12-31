В Магнитогорск Новый год пришел на день раньше

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-31T06:52:48+03:00

Вот такой сыр из будущего. Фото: «Черное & Белое Магнитогорск».

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В эти дни россияне массово закупают продукты на праздники. И, конечно, всем хочется, чтобы на их столах стояло самое свежее, самое вкусное. В одной из торговых сетей Магнитогорска перестарались: на полки выложили продукты с датой фасовки следующего дня.

— Снимки сделаны в понедельник, 30 декабря. Однако на этикетках стоит дата 31 декабря. Абсолютно весь сыр так упаковали! — написал в социальных сетях анонимный покупатель.

Впрочем его тревога о свежести сыра вызвала у земляков лишь улыбку. Читатели паблика «Черное & Белое Магнитогорск» предположили, что работники магазина хотят отдохнуть 31 декабря, а потому расфасовали сыры заранее.

Кто-то сетует, что на ценниках часто можно увидеть неверные даты. И советуют покупать сыр в заводской упаковке.

— Сколько можно говорить: на всем, что производится, упаковывается во второй половине дня, можно ставить дату следующего дня, — ставит точку в дискуссии читатель паблика Елена Линцевич.

Возможно, девушка и права. Но ведь очень не хочется в который раз чувствовать себя обманутым.

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ИСТОЧНИК KP.RU