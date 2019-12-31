Пупсика на унитазе и страшную летучую мышь предлагают купить в подарок на Новый Год в магазине Челябинска
Жительница Челябинска пришла за новогодними подарками в отдел с детскими игрушками одного из магазинов Ленинского района.
— Прямо посреди витрины я увидела это — пупсика на унитазе. Мило, не правда ли? Говорят спрос рождает предложение, — рассказала Алла Маркина корреспонденту КП-Челябинск.
Еще женщине предложили повесить на елку интересную игрушку — страшненькую летучую мышь. А что, почти символ года!
— Да она же милая, — уверял продавец. — У нас всех раскупили уже. Вот одна осталась.
Украшение на елку?
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ИСТОЧНИК KP.RU