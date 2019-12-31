2019-12-31T07:03:14+03:00
Общество

Пупсика на унитазе и страшную летучую мышь предлагают купить в подарок на Новый Год в магазине Челябинска

Горожане удивились ассортименту детских игрушек
Ирина КАРЕЛИНА
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Как вам такие игрушки?Как вам такие игрушки?
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Жительница Челябинска пришла за новогодними подарками в отдел с детскими игрушками одного из магазинов Ленинского района.

— Прямо посреди витрины я увидела это — пупсика на унитазе. Мило, не правда ли? Говорят спрос рождает предложение, — рассказала Алла Маркина корреспонденту КП-Челябинск.

Еще женщине предложили повесить на елку интересную игрушку — страшненькую летучую мышь. А что, почти символ года!

— Да она же милая, — уверял продавец. — У нас всех раскупили уже. Вот одна осталась.

Украшение на елку?

Украшение на елку?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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