2019-12-31T07:16:32+03:00
Общество

Мэр Челябинска Наталья Котова завела страницы в ВКонтакте и Instagram

Теперь к ней можно обращаться напрямую
Лидия ПЕСКОВА
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Наталья Котова будет активнее разговаривать с горожанами. Фото: cheladmin.ru.Наталья Котова будет активнее разговаривать с горожанами. Фото: cheladmin.ru.
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Глава Челябинска Наталья Котова завела личные страницы в социальных сетях. Речь идет о ВКонтакте и Instagram. Градоначальник надеется, что этот шаг поможет ей получать информацию из первых рук, а также лично информировать земляков о происходящем в любимом городе.

— Я хочу, чтобы все мы гордились тем, что живем в Челябинске! Жду ваши сообщения, чтобы сделать работу администрации города максимально эффективной. Челябинск будет меняться, а вместе с ним и все мы. У нас большие планы! — написала Котова в приветственном обращении к горожанам.

Напомним, общение с земляками через соцсети активно практикует глава Челябинской области Алексей Текслер. А в ноябре 2019 года он призвал своих коллег завести личные аккаунты в социальных сетях и работать с обращениями земляков неформально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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