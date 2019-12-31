Мэр Челябинска Наталья Котова завела страницы в ВКонтакте и Instagram
Глава Челябинска Наталья Котова завела личные страницы в социальных сетях. Речь идет о ВКонтакте и Instagram. Градоначальник надеется, что этот шаг поможет ей получать информацию из первых рук, а также лично информировать земляков о происходящем в любимом городе.
— Я хочу, чтобы все мы гордились тем, что живем в Челябинске! Жду ваши сообщения, чтобы сделать работу администрации города максимально эффективной. Челябинск будет меняться, а вместе с ним и все мы. У нас большие планы! — написала Котова в приветственном обращении к горожанам.
Напомним, общение с земляками через соцсети активно практикует глава Челябинской области Алексей Текслер. А в ноябре 2019 года он призвал своих коллег завести личные аккаунты в социальных сетях и работать с обращениями земляков неформально.
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ИСТОЧНИК KP.RU