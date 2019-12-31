2019-12-31T07:59:36+03:00
Общество

31 декабря жителей Челябинска удивил бесплатный проезд в троллейбусе

Мы узнали подробности «акции»
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В городе не хватает кондукторов.В городе не хватает кондукторов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утром 31 декабря жители Челябинска прокатились в пустом троллейбусе. Водитель в кабине, конечно, был. А вот кондуктора в салоне было не видно. Лобовое стекло машины украшала надпись: «Проезд бесплатный».

— Вот так подарок городу к празднику! — обрадовались горожане.

Но оказалось, что все не так просто. За проезд в общественном транспорте по Челябинске сегодня все же придется платить. А бесплатный троллейбус вышел на линию по другим причинам.

— Просто кондукторов не хватает, — пояснили КП-Челябинске в пресс-службе транспортного предприятия.

И все же новость хорошая. Ведь троллейбус попросту могли не выпустить на маршрут. Но транспортники решили не портить челябинцам праздник, соблюдать график движения и отправить машину в поездку. Спасибо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный на иномарке разбил в Челябинске машину ДПС, пока инспекторы оформляли легкое ДТП
Сколько шампанского за новогодние каникулы выпьют в Челябинской области
31 декабря жителей Челябинска удивил бесплатный проезд в троллейбусе
«20-летнюю принимают за 50-летнюю — и это комплимент?!»: что думают люди о двойнике Дженифер Лопес из Челябинска
Парикмахер из Челябинска второй раз признан самым быстрым в России
Мэр Челябинска Наталья Котова завела страницы в ВКонтакте и Instagram
Пупсика на унитазе и страшную летучую мышь предлагают купить в подарок на Новый Год в магазине Челябинска
В Магнитогорск Новый год пришел на день раньше
Погода в первый день нового года удивит жителей Челябинской области
В Челябинской области взорвалась газовая заправка
«Авангард» в Челябинске взял реванш за недавнее поражение от «Трактора»
В Челябинске по реке проплыл человек в костюме Санта Клауса
В новогодние каникулы автобусы Челябинска меняют график работы
В Челябинске столкнулись два внедорожника
В «Красное&Белое» массово выводят из продажи партии снюса
Стала известна причина массового отравления детсадовцев в Копейске
МЧС предупреждает о метелях, идущих на Южный Урал
В Челябинске раскупили новогодние шары с черным снегом