31 декабря жителей Челябинска удивил бесплатный проезд в троллейбусе
Утром 31 декабря жители Челябинска прокатились в пустом троллейбусе. Водитель в кабине, конечно, был. А вот кондуктора в салоне было не видно. Лобовое стекло машины украшала надпись: «Проезд бесплатный».
— Вот так подарок городу к празднику! — обрадовались горожане.
Но оказалось, что все не так просто. За проезд в общественном транспорте по Челябинске сегодня все же придется платить. А бесплатный троллейбус вышел на линию по другим причинам.
— Просто кондукторов не хватает, — пояснили КП-Челябинске в пресс-службе транспортного предприятия.
И все же новость хорошая. Ведь троллейбус попросту могли не выпустить на маршрут. Но транспортники решили не портить челябинцам праздник, соблюдать график движения и отправить машину в поездку. Спасибо.
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ИСТОЧНИК KP.RU