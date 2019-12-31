31 декабря жителей Челябинска удивил бесплатный проезд в троллейбусе

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-31T07:59:36+03:00

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Утром 31 декабря жители Челябинска прокатились в пустом троллейбусе. Водитель в кабине, конечно, был. А вот кондуктора в салоне было не видно. Лобовое стекло машины украшала надпись: «Проезд бесплатный».

— Вот так подарок городу к празднику! — обрадовались горожане.

Но оказалось, что все не так просто. За проезд в общественном транспорте по Челябинске сегодня все же придется платить. А бесплатный троллейбус вышел на линию по другим причинам.

— Просто кондукторов не хватает, — пояснили КП-Челябинске в пресс-службе транспортного предприятия.

И все же новость хорошая. Ведь троллейбус попросту могли не выпустить на маршрут. Но транспортники решили не портить челябинцам праздник, соблюдать график движения и отправить машину в поездку. Спасибо.

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ИСТОЧНИК KP.RU