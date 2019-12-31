Сколько шампанского за новогодние каникулы выпьют в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-31T08:22:09+03:00

Челябинская область попала в ТОП-35 по употреблению шампанского в новогодние каникулы. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Аналитики составили рейтинг регионов России по потреблению шампанского в новогодние праздники. Челябинская область попала в ТОП-35.

Оказалось, что в среднем южноуральцы выпивают в праздничные дни чуть больше двух бокалов игристого на человека. А это почти четверть от годового потребления «шипучки» в регионе.

Лидеры рейтинга — жители Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Камчатского края. Замыкают список Ингушетия и Чечня. Там практически не употребляют шампанское.

Интересно, что свердловчане выпивают в среднем почти по два с половиной бокала шампанского, москвичи — более трех. А вот в Бурятии игристое пьют только в Новый год (50 % от годового потребления) и в скромных количествах, всего по полтора бокала.

Сайт «Южноуральская панорама» добавляет, что для анализа использовалась статистика Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в бокалах объемом 150 мл.

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ИСТОЧНИК KP.RU