Кто из политиков Челябинска отмечает и Новый Год, и День рождения сразу
Журналисты Полит74 составили топ-5 политиков, которые родились под Новый год.
22 декабря 1946 года
Появилась на свет Раиса Подвигина. Когда-то она была первой женщиной в Челябинской областной думе и считается разработчиком ее Устава. Сейчас Раиса Подвигина работает адвокатом.
26 декабря 1954 года
Родился инженер и ученый, депутат Заксобрания области Валерий Колокольцев. Уже 12 лет он занимает пост ректора Магнитогорского государственного технического университета.
31 декабря 1981 года
В этот мир пришел математик и финансист, депутат Челябинской городской думы Кирилл Матвеев. Политик возглавляет челябинскую управляющую компанию «Молния-инвест» и занимает целый ряд должностей в различных общественных организациях.
1 января 1961 года
Родился спортсмен, депутат Заксобрания области Николай Панкратов. Входит в состав двух комитетов: по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также по молодежной политике, культуре и спорту.
1 января 1960 года
День рождения у депутата Государственной думы РФ Анатолия Литовченко. В свое время политик пять раз избирался главой Увельского района. В парламенте входит в комитет по аграрной политике. За три года в Думе стал соавтором 52 законопроектов и поправок.
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