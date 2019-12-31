2019-12-31T10:46:48+03:00
Общество

Кто из политиков Челябинска отмечает и Новый Год, и День рождения сразу

Вот кого сегодня завалят подарками
Лидия ПЕСКОВА
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Они выросли и прославились.Они выросли и прославились.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Журналисты Полит74 составили топ-5 политиков, которые родились под Новый год.

22 декабря 1946 года

Появилась на свет Раиса Подвигина. Когда-то она была первой женщиной в Челябинской областной думе и считается разработчиком ее Устава. Сейчас Раиса Подвигина работает адвокатом.

26 декабря 1954 года

Родился инженер и ученый, депутат Заксобрания области Валерий Колокольцев. Уже 12 лет он занимает пост ректора Магнитогорского государственного технического университета.

31 декабря 1981 года

В этот мир пришел математик и финансист, депутат Челябинской городской думы Кирилл Матвеев. Политик возглавляет челябинскую управляющую компанию «Молния-инвест» и занимает целый ряд должностей в различных общественных организациях.

1 января 1961 года

Родился спортсмен, депутат Заксобрания области Николай Панкратов. Входит в состав двух комитетов: по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также по молодежной политике, культуре и спорту.

1 января 1960 года

День рождения у депутата Государственной думы РФ Анатолия Литовченко. В свое время политик пять раз избирался главой Увельского района. В парламенте входит в комитет по аграрной политике. За три года в Думе стал соавтором 52 законопроектов и поправок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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