Дед Мороз в противогазе и без подарков: художник из Челябинска показал обратную сторону Нового года

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-31T11:21:18+03:00

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Одиозный художник Альберт Растяпин уже знаком землякам по рисункам на злободневные темы дня. В свое время челябинец нарисовал летящий над городом метеорит и Владимира Путина на побережье Крыма. А в канун Нового года он показал сказочный праздник в реалиях по-челябински.

— Дед Мороз и Снегоурочка у меня в противогазах, ведь воздух в городе все более неприятный. У Деда Мороза на моей картине отбирают подарки и санки — такие случаи в городе, судя по новостям, были. А картина «Предновогодняя суета» посвящается людям, которые бегают перед праздником по магазинам, — рассказал Альберт Растяпин сайту «Челябинск Сегодня».

По роду службы Альберт Растяпин занимается наружной рекламой, делает эскизы плакатов и вывесок. Остается надеться, что перед работой Альберт Растяпин не читает свежих газет и не слушает новости.

Художник Альберт Растяпин.

Кстати, одна из новых картин Альберта посвящена публикации КП-Челябинск, в которой мы рассказали про «линейки позора» в одной из областных школ. Эта новость впечатлила художника и он сразу же взялся за карандаш, чтобы изобразить ее на бумаге.

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ИСТОЧНИК KP.RU