Жители Челябинска требуют вернуть пешеходный переход к памятнику «Орленку»
На портале «Активный житель 74» завершилось голосование о возвращении пешеходного перехода к памятнику «Орленку» на Алом поле. За это проголосовали 72% участников электронного опроса.
Инициатором возвращения зебры стала администрация Центрального района. Правда, до этого на проблему не раз указывали горожане и челябинский урбанист.
— Возвращение перехода приведет к задержке автомобильного трафика на 10 секунд, однако приоритет мы должны отдавать пешеходам. «Алое поле» развивается, существенно увеличилось количество челябинцев, которые приходят сюда отдыхать, — объяснил актуальность проблемы глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
Всего в опросе приняли участие 1497 челябинцев, каждый второй из них часто бывает на Алом поле.
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ИСТОЧНИК KP.RU