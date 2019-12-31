2019-12-31T11:35:49+03:00
Общество

Жители Челябинска требуют вернуть пешеходный переход к памятнику «Орленку»

Зебру убрали несколько лет назад, когда расширяли проезжую часть
Лидия ПЕСКОВА
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Переход от "Орленка" к дому напротив обязательно восстановят. Фото: cheladmin.ru.Переход от "Орленка" к дому напротив обязательно восстановят. Фото: cheladmin.ru.
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На портале «Активный житель 74» завершилось голосование о возвращении пешеходного перехода к памятнику «Орленку» на Алом поле. За это проголосовали 72% участников электронного опроса.

Инициатором возвращения зебры стала администрация Центрального района. Правда, до этого на проблему не раз указывали горожане и челябинский урбанист.

— Возвращение перехода приведет к задержке автомобильного трафика на 10 секунд, однако приоритет мы должны отдавать пешеходам. «Алое поле» развивается, существенно увеличилось количество челябинцев, которые приходят сюда отдыхать, — объяснил актуальность проблемы глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Всего в опросе приняли участие 1497 челябинцев, каждый второй из них часто бывает на Алом поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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