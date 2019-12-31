2019-12-31T12:20:53+03:00
Общество

Новые туристические маршруты проложат в горах Челябинской области

Южноуральцев ждут Крылья дракона, Скалы любви и Чертов палец
Лидия ПЕСКОВА
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Под Кыштымом много останцев скал причудливых форм. Фото: СТЦ "Провинция".Под Кыштымом много останцев скал причудливых форм. Фото: СТЦ "Провинция".
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Окрестности поселка Слюдорудник под Кыштымом хорошо знакомы бывалым туристам. Здесь живописная и доступная для восхождения горная цепь вершин, много скальных останцев, а также карьеры, старые штольни и чистейшие озера. В 2020-м году здесь проложат новые тропы, сообщает «Южноуральская панорама».

— Расположенный в пригороде Кыштыма спортивно-туристический центр «Провинция» получил поддержку Фонда президентских грантов. На деньги гранта будущей весной и летом сделают удобную разметку троп к горам Липовой, Теплой, а также к скальным останцам «Крылья дракона», «Скалы любви» и «Чертов палец», — говорит пресс-секретарь Центра развития туризма Челябинской области Ольга Сукинова.

А пока хитом местных маршрутов остается экологическая тропа «Люди Слюдяной горы», которая проходит у старых штолен и заканчивается на смотровой площадке. Недавно этот маршрут был рекомендован к посещению российским Forbes.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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