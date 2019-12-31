В новогоднюю ночь с площади Революции жителей Челябинска развезет общественный транспорт

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-31T13:00:58+03:00

Где и когда ждать автобусы, троллейбусы и трамваи

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В ночь с 31 декабря на 1 января на дороги Челябинска выйдет общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и трамваи привезут горожан на площадь Революции, к ледовому городку, и обратно, сообщает пресс-служба городского управления транспорта.

Автобусы поедут в 1.00, 2.00 и 3.00 по маршрутам:

— площадь Революции — Свободы — Привокзальная площадь — Дзержинского — Гагарина — Новороссийская — Солнечный берег;

— площадь Революции — пр. Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — 40-летия Победы — 250-летия Челябинска — Чичерина — Бейвеля — Проф. Благих — Автобусный парк.

Троллейбусы выйдут на линию в 1.00, 2.00, 3.00 и 4.00 по маршрутам:

— пл. Революции — Воровского — Блюхера — ТК «Кольцо»;

— пл. Революции — пр. Ленина — Героев Танкограда — Бажова — Первоозерный.

Последний троллейбус от площади Революции в 5.00 поедет на АМЗ.

Трамваи:

23.46 Чистопольская — Карла Маркса — пл. Революции — Завод им. Колющенко;

00.24 Завод им. Колющенко — пл. Революции — Цвиллинга — Кирова — пр. Победы — Чичерина;

01.10 Чичерина — пр. Победы — Кирова — Цвиллинга — пл. Революции — Завод им. Колющенко;

01.20 Завод им. Колющенко — пл. Революции — Цвиллинга — Кирова — пр. Победы — Чичерина;

01.20 Трамвайное депо № 1 — Карла Маркса — пл. Революции — Завод им. Колющенко;

01.40 Завод им. Колющенко — пл. Революции — Карла Маркса — Труда — Чистопольская.

ИСТОЧНИК KP.RU