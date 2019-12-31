2019-12-31T13:27:49+03:00
Общество

Жители Челябинска смогут круглые сутки жаловаться на смог

В регионе открывают экологическую приемную
Лидия ПЕСКОВА
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На выбросы теперь можно жаловаться круглые сутки.На выбросы теперь можно жаловаться круглые сутки.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Со среды, 1 января, в Челябинской области появится экологическая приемная. Жители региона смогут круглосуточно жаловаться туда на выбросы и смог.

— Если вы заметите, что воздух грязный, запахло гарью или химией, звоните в экологическую приемную министерства. Специалисты оперативно отреагируют на ваш вопрос, — сообщает начальник управления экологического просвещения Минэкологии Виталий Безруков.

Звонить в экологическую приемную можно по телефону +7 906-890-96-70 с 08.30 до 20.00. В другое время оставляйте сообщения в Viber и WhatsApp.

Кстати, в каникулы все лаборатории будут работать в усиленном режиме, пообещал министр экологии Сергей Лихачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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