Спасение горящего дома в Челябинской области попало на видео

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-31T14:28:02+03:00

Семья из Кыштыма осталась без крыши над головой за несколько часов до Нового года

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В Кыштыме пожарные тушат горящий дом на улице Первой Южной. Дом загорелся в полтретьего дня. Когда спасатели приехали на место, одноэтажная постройка была объята пламенем.

Ущерб весомый. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Работы еще ведутся. Причина пожара пока не установлена. Нашим сотрудникам удалось локализовать пламя. Дома соседей не пострадают, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Объем возгорания довольно большой. Уже сейчас можно сказать, что за несколько часов до Нового года семья из Кыштыма осталась без крыши над головой.

Частный дом горит в Кыштыме.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU