2019-12-31T14:28:02+03:00
Происшествия

Спасение горящего дома в Челябинской области попало на видео

Семья из Кыштыма осталась без крыши над головой за несколько часов до Нового года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Пламя видно издалека. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.Пламя видно издалека. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

В Кыштыме пожарные тушат горящий дом на улице Первой Южной. Дом загорелся в полтретьего дня. Когда спасатели приехали на место, одноэтажная постройка была объята пламенем.

Ущерб весомый. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ущерб весомый. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Работы еще ведутся. Причина пожара пока не установлена. Нашим сотрудникам удалось локализовать пламя. Дома соседей не пострадают, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Объем возгорания довольно большой. Уже сейчас можно сказать, что за несколько часов до Нового года семья из Кыштыма осталась без крыши над головой.

Частный дом горит в Кыштыме.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы знаете подробности происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самую красивую девочку Челябинска внесли в черный список на конкурсе красоты
Спасение горящего дома в Челябинской области попало на видео
Жители Челябинска смогут круглые сутки жаловаться на смог
В новогоднюю ночь с площади Революции жителей Челябинска развезет общественный транспорт
Новые туристические маршруты проложат в горах Челябинской области
Жители Челябинска требуют вернуть пешеходный переход к памятнику «Орленку»
Дед Мороз в противогазе и без подарков: художник из Челябинска показал обратную сторону Нового года
Кто из политиков Челябинска отмечает и Новый Год, и День рождения сразу
Пьяный на иномарке разбил в Челябинске машину ДПС, пока инспекторы разбирались с другим нарушителем
Сколько шампанского за новогодние каникулы выпьют в Челябинской области
31 декабря жителей Челябинска удивил бесплатный проезд в троллейбусе
«20-летнюю принимают за 50-летнюю — и это комплимент?!»: что думают люди о двойнике Дженифер Лопес из Челябинска
Парикмахер из Челябинска второй раз признан самым быстрым в России
Мэр Челябинска Наталья Котова завела страницы в ВКонтакте и Instagram
Пупсика на унитазе и страшную летучую мышь предлагают купить в подарок на Новый Год в магазине Челябинска
В Магнитогорск Новый год пришел на день раньше
Погода в первый день нового года удивит жителей Челябинской области
В Челябинской области взорвалась газовая заправка
«Авангард» в Челябинске взял реванш за недавнее поражение от «Трактора»
В Челябинске по реке проплыл человек в костюме Санта Клауса
В новогодние каникулы автобусы Челябинска меняют график работы
В Челябинске столкнулись два внедорожника
В «Красное&Белое» массово выводят из продажи партии снюса
Стала известна причина массового отравления детсадовцев в Копейске
МЧС предупреждает о метелях, идущих на Южный Урал
В Челябинске раскупили новогодние шары с черным снегом