В Магнитогорске в годовщину трагедии вспоминают погибших во время взрыва в многоэтажке
На центральной аллее главного храма в память о погибших установили временный крест для возложения цветов. Рядом на постаменте черный баннер с датой трагедии.
Ровно год назад в Магнитогорске в результате взрыва в девятиэтажном доме обрушился подъезд. Под завалами погибло 39 человек. Среди них 6 детей.
В память о жертвах трагедии в храме Вознесения Господня прошли заупокойные богослужения.
Расследование о причинах трагедии в Магнитогорске сделали ради хайпа?
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