В Магнитогорске в годовщину трагедии вспоминают погибших во время взрыва в многоэтажке

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-31T16:08:50+03:00

С раннего утра горожане несут гвоздики и мягкие игрушки к Свято-Вознесенскому собору

Изменить размер текста: A A

На центральной аллее главного храма в память о погибших установили временный крест для возложения цветов. Рядом на постаменте черный баннер с датой трагедии.

Ровно год назад в Магнитогорске в результате взрыва в девятиэтажном доме обрушился подъезд. Под завалами погибло 39 человек. Среди них 6 детей.

В память о жертвах трагедии в храме Вознесения Господня прошли заупокойные богослужения.

Расследование о причинах трагедии в Магнитогорске сделали ради хайпа? 00:00 00:00

Больше подробностей и фото ЗДЕСЬ >> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как дворник Салават и бабушка из подъезда «раскрыли» теракт в Магнитогорске

Почему новое расследование больше похоже на фейк-ньюс (подробнее)

Мигрант отказался от погибшей в Магнитогорске семьи ради гражданства

История показалась очень странной: весь год СМИ писали, что гастарбайтер Шухрат, который впал в кому после обрушения подъезда, долго не знал о гибели семьи. Затем пришел в сознание и ему сообщили жуткую новость. А теперь он открещивается от жены Раджамбо и троих детей. Таджикская «Санта-Барбара» оказалось печальной. Далее>>>

СПЕЦПРОЕКТ

Суды, страшные сны и новая жизнь: год трагедии в Магнитогорске, причины которой так и не установлены

Жильцы спали в ожидании предпраздничного дня, но не всем удалось встретить Новый год. Как сегодня живут пострадавшие от взрыва и те, кто их спасал. Смотреть>>>

ИСТОЧНИК KP.RU