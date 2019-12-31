2019-12-31T16:08:50+03:00
Общество

В Магнитогорске в годовщину трагедии вспоминают погибших во время взрыва в многоэтажке

С раннего утра горожане несут гвоздики и мягкие игрушки к Свято-Вознесенскому собору
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Губернатор Алексей Текслер возложил цветы.Губернатор Алексей Текслер возложил цветы.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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На центральной аллее главного храма в память о погибших установили временный крест для возложения цветов. Рядом на постаменте черный баннер с датой трагедии.

Ровно год назад в Магнитогорске в результате взрыва в девятиэтажном доме обрушился подъезд. Под завалами погибло 39 человек. Среди них 6 детей.

В память о жертвах трагедии в храме Вознесения Господня прошли заупокойные богослужения.

Расследование о причинах трагедии в Магнитогорске сделали ради хайпа?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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