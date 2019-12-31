Спасатели из Челябинской области получат медали за работу при взрыве в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-31T18:13:48+03:00

Среди спасенных в Магнитке был десятимесячный Ваня Фокин.

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Президент России подписал указ о награждении южноуральцев, которые принимали участие в спасательной операции после взрыва дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медали «За спасение погибавших» получат сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области: Евгений Корягин, Альмира Тайсина, Дмитрий Паксюткин и Владислав Хадеев из Магнитогорска, а также Анатолий Лихачев из Златоуста.

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ИСТОЧНИК KP.RU