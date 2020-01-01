В зоопарк в Челябинске подбросили троянского коня

1 Янв. 2020 2020-01-01T08:00:29+03:00

В зоопарке ухаживают не только за крупными зверями, но и декоративными. Фото: Анастасия Малиновская и Олег Богданов

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Сотрудники челябинского зоопарка поведали трогательную историю в канун нового 2020 года, который по восточному календарю пройдет под знаком крысы. Несколько месяцев назад в зверинец принесли несколько декоративных крыс.

— Обычно мы отказываем, так как места у нас не особо много. Но в этот раз так звезды сошлись, что и клетка была свободная, и мы подумывали немного расширить «арсенал» питомцев для занятий с особенными детьми, — рассказывают в зоопарке.

На свет появилось шесть малышей. Фото: Анастасия Малиновская и Олег Богданов

Оказалось, что одна из самочек была беременна. Сотрудники уточняют, что поняли это лишь за день до родов.

— Троянский конь! — шутят про нее работники. — Шесть сорванцов теперь они с упоением хрустят кормом и таскают всякие вкусности из материнского рта.У многих взрослых людей при слове «крыса» сразу всплывают негативные ассоциации. Хотя крыса — очень умный, социальный и дружелюбный зверь, в чем мы давно убедились лично. Так что если в Новом году вы вдруг захотите завести себе такого чудесного друга — берите двух! Но одного пола, иначе будете как мы нянчить целый крысоотряд круглый год с перерывом на поспать и порыдать от счастья.

Кстати, 1 января зоопарк не работает. Со 2 января зверинец работает в обычном режиме: с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:00.

Совет от сотрудников: если будете заводить крыс, то берите одного пола. Фото: Анастасия Малиновская и Олег Богданов

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ИСТОЧНИК KP.RU