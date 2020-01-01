В новогоднюю ночь по всей Челябинской области стали массово пропадать собаки

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:15:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинские группы в соцсетях пестрят однотипным объявлениями, и за каждым кроется семейная трагедия. Одни сообщают о том, что в ночь на 1 января у них сбежала собака, а другие рассказывают как нашли на улице беспризорное животное. Подобные посты можно встретить как в пабликах про районы Челябинска, так и Магнитогорска, Миасса и других крупных городов.

Зачастую причина везде оказывается одна и та же — «синдром петарды». Во время салютов животные пугаются, теряют контроль и убегают. Не всегда трезвые хозяева не в состоянии адекватно среагировать. Кто-то и вовсе выходил ночью на прогулку без поводков.

В соцсетях десятки подобных объявлений. И это только начало дня.

Опытные заводчики рекомендуют привязывать на ошейник собаки бирку с телефоном хозяев. Но по возможности лучше оставить собаку дома и обеспечить ей комфортную лежанку. Плотно закрывайте окна. Некоторые собаки не могут найти себе место — тогда можно дать им успокоительное. Но об этом лучше проконсультироваться у ветеринара. Если канонада застала во время уличной прогулки, крепко прижмите животное к себе. Это поможет избежать побега, и в то же время близость к хозяину немного успокоит собаку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU