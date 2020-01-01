2020-01-01T10:12:45+03:00
Общество

Полицейские рассказали, как отработали новогоднюю ночь в Челябинской области

На смену вышли сотни сотрудников
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области в новогоднюю ночь работали 500 сотрудников МВД.В Челябинской области в новогоднюю ночь работали 500 сотрудников МВД.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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С 31 декабря на 1 января в Челябинской области отгремели более полусотни праздничных мероприятий. В основном это традиционные гулянья в скверах и парках. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что покой граждан на праздниках охраняли 500 сотрудников.

— Содействие полицейским оказывали коллеги из Росгвардии, работники частных охранных предприятий, представителей добровольных народных дружин и казачества — всего порядка 200 человек, — добавили в пресс-службе регионального Главка.

В МВД добавили, что нарушений общественного порядка не допущено. Проще говоря, ночь прошла спокойно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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