Полицейские рассказали, как отработали новогоднюю ночь в Челябинской области
С 31 декабря на 1 января в Челябинской области отгремели более полусотни праздничных мероприятий. В основном это традиционные гулянья в скверах и парках. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что покой граждан на праздниках охраняли 500 сотрудников.
— Содействие полицейским оказывали коллеги из Росгвардии, работники частных охранных предприятий, представителей добровольных народных дружин и казачества — всего порядка 200 человек, — добавили в пресс-службе регионального Главка.
В МВД добавили, что нарушений общественного порядка не допущено. Проще говоря, ночь прошла спокойно.
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ИСТОЧНИК KP.RU