Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин пообщался с героями МЧС

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:59:21+03:00

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Спасенный из-под завалов обрушевшегося в Магнитогорске подъезда Ваня Фокин пообщался с сотрудниками МЧС, которые вызволили его. Семья по «Скайпу» связалась с поисковиками, которые служат в столичном отряде и принимают участие в самых сложных операциях. Участники разговора обменялись теплыми репликами. Также Фокины передали лабрадору Грейс, которая принимала участие в спасении, пакет корма.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Под завалами погибли 39 человек. Ваня Фокин, которому на тот момент было 10 месяцев, провел под обломками полтора дня. Его спасение стало символом надежды на фоне жуткой катастрофы.

Ваня Фокин делает первые шаги.

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ИСТОЧНИК KP.RU