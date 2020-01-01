2020-01-01T12:15:01+03:00
Общество

У жителей Челябинска и Магнитогорска спрашивают, нужна ли скоростная электричка между городами

«Ласточка» сможет доезжать за четыре часа
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Из Челябинска в Магнитогорск хотят запустить скоростную электричку. Фото: ЮУЖДИз Челябинска в Магнитогорск хотят запустить скоростную электричку. Фото: ЮУЖД
Изменить размер текста:

Свердловский филиал РЖД решил провести опрос по поводу маршрута ЧелябинскМагнитогорск. Вероятно, именно на его балансе будут поезда. Хотят пустить скоростную электричку «Ласточка».

Состав из пяти вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами развивает скорость до 140 км/ч. В вагон без проблем могут сесть пассажиры с коляской или в инвалидном кресле.

Первая тестовая «Ласточка» по маршруту Челябинск — Магнитогорск проехала еще 30 сентября. Целью поездки была оценка технической возможности запуска электропоезда на участке.

— Общее время в пути из Челябинска в Магнитогорск составило 4 часа 9 минут. Планируется, что после запуска время в пути составит не более четырех часов, — сообщает пресс-служба «Свердловской пригородной компании».

Отметим, что поездка на машине между двумя центрами области занимает приблизительно столько же времени. На автобусе поездка длится на час дольше.

Пройти опрос можно здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продавцы елок побросали товар по всему Челябинску
Контракт на обслуживание несуществующего метро в Челябинске вырос на 60 миллионов рублей
Главный музей Челябинска на каникулах будет бесплатно пускать школьников
Бабушка, страдающая провалами в памяти, пропала накануне Нового года в Челябинске
В городе Челябинской области с прошлого года нет воды
У жителей Челябинска и Магнитогорска спрашивают, нужна ли скоростная электричка между городами
На Северо-Западе Челябинска горожанин грозился устроить теракт
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин пообщался с героями МЧС
Долгожданный пешеходный мост открыли в Челябинске
Полицейские рассказали, как отработали новогоднюю ночь в Челябинской области
В новогоднюю ночь по всей Челябинской области стали массово пропадать собаки
В зоопарк в Челябинске подбросили троянского коня
Первый день 2020 года в Челябинске будет ветреным