У жителей Челябинска и Магнитогорска спрашивают, нужна ли скоростная электричка между городами
Свердловский филиал РЖД решил провести опрос по поводу маршрута Челябинск — Магнитогорск. Вероятно, именно на его балансе будут поезда. Хотят пустить скоростную электричку «Ласточка».
Состав из пяти вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами развивает скорость до 140 км/ч. В вагон без проблем могут сесть пассажиры с коляской или в инвалидном кресле.
Первая тестовая «Ласточка» по маршруту Челябинск — Магнитогорск проехала еще 30 сентября. Целью поездки была оценка технической возможности запуска электропоезда на участке.
— Общее время в пути из Челябинска в Магнитогорск составило 4 часа 9 минут. Планируется, что после запуска время в пути составит не более четырех часов, — сообщает пресс-служба «Свердловской пригородной компании».
Отметим, что поездка на машине между двумя центрами области занимает приблизительно столько же времени. На автобусе поездка длится на час дольше.
Пройти опрос можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU