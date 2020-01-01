2020-01-01T12:42:58+03:00
Общество

В городе Челябинской области с прошлого года нет воды

Ремонтники повредили трубы аккурат в канун праздничной ночи
Андрей АБРАМОВ
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В Верхнем Уфалее отключили воду.В Верхнем Уфалее отключили воду.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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«С прошлого года нет воды!» — эта грустная шутка гуляет по соцсетям жителей Верхнего Уфалея. 31 декабря часть города в Челябинской области осталась без водоснабжения.

— При производстве земляных работ подрядной организацией ООО «Регион» был поврежден водовод по улице Бабикова. Сейчас ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Работы проводит МУП МПО «Водоканал», — сообщили в администрации Верхнего Уфалея.

Без воды десятки домов на улицах Ленина, Карла Маркса и Бабикова. Устранять аварию начали лишь 1 января. Организован подвоз воды.

Свои вопросы жители могут адресовать в аварийно-диспетчерскую службу 8 (35120) 20-15-6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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