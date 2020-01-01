В городе Челябинской области с прошлого года нет воды
«С прошлого года нет воды!» — эта грустная шутка гуляет по соцсетям жителей Верхнего Уфалея. 31 декабря часть города в Челябинской области осталась без водоснабжения.
— При производстве земляных работ подрядной организацией ООО «Регион» был поврежден водовод по улице Бабикова. Сейчас ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Работы проводит МУП МПО «Водоканал», — сообщили в администрации Верхнего Уфалея.
Без воды десятки домов на улицах Ленина, Карла Маркса и Бабикова. Устранять аварию начали лишь 1 января. Организован подвоз воды.
Свои вопросы жители могут адресовать в аварийно-диспетчерскую службу 8 (35120) 20-15-6.
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ИСТОЧНИК KP.RU