Бабушка, страдающая провалами в памяти, пропала накануне Нового года в Челябинске
В Челябинске разыскивают Валентину Денисову. 79-летняя пенсионерка пропала 31 декабря. Днем она вышла из дома в Ленинском районе города и уже сутки от нее нет вестей.
Известно, что Велентина Ивановна ушла из дома на Копейском шоссе, 3а. Близкие сообщили, что она может страдать потерей памяти. К поискам подключились волонтеры-поисковики из «Легион-СПАС».
Валентина среднего роста — 160 см. У нее короткие каштановые волосы. На щеках красные родимые пятна. Была одета в светлые берет, темные сапоги и осеннее темно-серое пальто.
Ориентировка.Фото: СОЦСЕТИ
Если вы что-то знаете о Валентине Денисовой, позвоните в полицию 02, либо волонтерам 8 (951) 455-13-17, 8 (900) 095-52-67.
НА ЗАМЕТКУ
Если пропал человек, вы можете обратиться в полицию. Есть стереотип, что взрослых начинают искать через двое суток. Это не так. В МВД могут отговаривать писать заявление по поводу пропажи совершеннолетнего, но запретить не имеют право. Также раскидайте ориентировку по соцсетям, свяжитесь с поисковиками «Легион-СПАС» и «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU