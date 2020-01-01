2020-01-01T12:55:13+03:00
Происшествия

Бабушка, страдающая провалами в памяти, пропала накануне Нового года в Челябинске

Родственники ничего не знают о ее местоположении
Андрей АБРАМОВ
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Валентине Ивановне 79 лет.Валентине Ивановне 79 лет.Фото: СОЦСЕТИ
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В Челябинске разыскивают Валентину Денисову. 79-летняя пенсионерка пропала 31 декабря. Днем она вышла из дома в Ленинском районе города и уже сутки от нее нет вестей.

Известно, что Велентина Ивановна ушла из дома на Копейском шоссе, 3а. Близкие сообщили, что она может страдать потерей памяти. К поискам подключились волонтеры-поисковики из «Легион-СПАС».

Валентина среднего роста — 160 см. У нее короткие каштановые волосы. На щеках красные родимые пятна. Была одета в светлые берет, темные сапоги и осеннее темно-серое пальто.

Ориентировка. Фото: СОЦСЕТИ

Ориентировка.Фото: СОЦСЕТИ

Если вы что-то знаете о Валентине Денисовой, позвоните в полицию 02, либо волонтерам 8 (951) 455-13-17, 8 (900) 095-52-67.

НА ЗАМЕТКУ

Если пропал человек, вы можете обратиться в полицию. Есть стереотип, что взрослых начинают искать через двое суток. Это не так. В МВД могут отговаривать писать заявление по поводу пропажи совершеннолетнего, но запретить не имеют право. Также раскидайте ориентировку по соцсетям, свяжитесь с поисковиками «Легион-СПАС» и «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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