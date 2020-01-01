Контракт на обслуживание несуществующего метро в Челябинске вырос на 60 миллионов рублей

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:09:42+03:00

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В Челябинске определили подрядчика по обслуживанию строительных площадок метрополитена. Хотя активная фаза работ давно уже не ведется, на поддержание прорытых туннелей и охрану нужны колоссальные средства. Для этого объявили аукцион на сайте госзакупок. Согласно нему, победителем стала фирма АО «Челябметрострой».

Контракт рассчитан на ближайшие полгода. Его цена — 171 млн рублей. Примечательно, что это второй аукцион. Первый признали несостоявшемся. Цена по нему была 110 млн рублей, но ни один участник на него не заявился.

Отметим, что «Челябметрострой» выигрывает контракты с 2012 года. Согласно данным соцопросов, большинство жителей Челябинска выступают за продолжение строительства метрополитена. Хотя на этого нужно несколько миллиардов рублей, что никак не вписывается в текущий бюджет мегаполиса. Эксперты же уверяют, что продолжать строительство метро не стоит. Так как подземка — это транспорт городов с населением от 10 миллионов жителей. Вместо этого лучше вложиться в общественный транспорт, например, скоростной трамвай.

В 2014 году КП-Челябинск делала репортаж со строительства метро. Рабочие говорили, что попытаются достроить все к 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU