2020-01-01T14:58:32+03:00
Общество

Продавцы елок побросали товар по всему Челябинску

Наказать виновных практически невозможно
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске продавцы побросали елки.В Челябинске продавцы побросали елки.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Из года в год на новогодних каникулах в Челябинске происходит одна и та же ситуация. Сотни «пятачков» вблизи остановок общественного транспорта оказываются завалены елками. Продавцы нагло бросают ненужный товар.

Отметим, что в минувшем году в Челябинске было 85 легальных точек торговли елками. Если кто-то из этих продавцов оставит товар, то чиновники без проблем разыщут бизнесменов и напомнят о том, что деревья нужно вывезти. В противном случае штраф для предпринимателей до 50 тысяч рублей.

Проблема кроется в другом: помимо официальных точек, в Челябинске функционировали по меньшей мере столько же нелегальных торговцев. Перед праздниками их не особо напрягали рейдами. Таким дельцам в январе все сходит с рук, ведь свои данные они нигде не светили. Убирать елки придется коммунальщикам. Пожаловаться на свалку можно в районную администрацию. Проблема в том, что чиновники выйдут на работу только 9 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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