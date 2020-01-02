Жители Челябинска жалуются на уборку мусора
Пользователи соцсетей в Челябинске стали активно выкладывать фотографии контейнеров, заваленных мусором. Большинство из них заполнены отходами, оставшимися после новогодней ночи.
Некоторые из горожан отметили, что проблемы с мусором в Центральном и Курчатовском районах начались еще 31 декабря, а пользователи из Ленинского района заявляют, что площадки завалены до сих пор.
В комментариях же появился аккаунт администрации Челябинска, который начал собирать информацию об адресах, где не вывозят мусор, а начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Ленинского района Сергей Евдокимов добавил, что сейчас в работе ООО «Центр коммунального сервиса» происходят сбои.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вывоз мусора в Челябинской области подорожает после Нового года. Сейчас средняя стоимость в регионе составляет почти 68 рублей (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU