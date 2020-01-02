Жители Челябинска жалуются на уборку мусора

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:26:35+03:00

Горожане сообщают, что некоторые площадки не убирают с прошлого года

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Пользователи соцсетей в Челябинске стали активно выкладывать фотографии контейнеров, заваленных мусором. Большинство из них заполнены отходами, оставшимися после новогодней ночи.

Некоторые из горожан отметили, что проблемы с мусором в Центральном и Курчатовском районах начались еще 31 декабря, а пользователи из Ленинского района заявляют, что площадки завалены до сих пор.

В комментариях же появился аккаунт администрации Челябинска, который начал собирать информацию об адресах, где не вывозят мусор, а начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Ленинского района Сергей Евдокимов добавил, что сейчас в работе ООО «Центр коммунального сервиса» происходят сбои.

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ИСТОЧНИК KP.RU