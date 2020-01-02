2020-01-02T08:58:27+03:00
Общество

В Челябинске продают 1000-рублевую купюру за 7 миллионов

Астрономическую цену просят за уникальный номер
Андрей Москвичев
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Фото: youla.ruФото: youla.ru
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На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже купюры в Челябинске номиналом в 1000 рублей за более чем 7 миллионов.

Такая огромная цена вызвана уникальным номером банкноты: в нем первые шесть цифр — семерки. Стоимость выставлена соответствующая комбинации — 7777770 рублей. Судя по тому, что объявление все еще на сайте, покупателей на такое дело пока не нашлось.

Добавим, что это не далеко не первый случай перепродажи денег. Среди предложенных сайтом похожих товаров можно найти купюры с другими уникальными номерами или редкие банкноты монетных дворов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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