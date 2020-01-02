У торгового центра в Челябинске перевернулась маршрутка

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:19:54+03:00

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Утром, 2 января, у торгово-развлекательного комплекса «Родник» перевернулась маршрутка. Фотографиями происшествия поделились пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, в машине ехало три человека. Одного из пассажиров сейчас увезли в больницу. Сейчас к микроавтобусу, который лежит у пешеходного перехода, приехали машины ГИБДД. Предположительно, водитель не справился с управлением и влетел в ограждение.

Обстоятельства происшествия установит ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU