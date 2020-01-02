Южноуральцы смогут сдать донорскую кровь в новогодние каникулы

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:42:17+03:00

Перед сдачей крови, ознакомьтесь с требованиями к донору Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты приема откроются во всех главных городах области

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Станции переливания крови Челябинской области нуждаются в тебе: во время праздников количество экстренных больных увеличивается, следовательно увеличивается и необходимость в донорах.

Врачи отмечают, что сейчас необходимо пополнить запас всех групп, однако из-за новогодних праздников в пунктах приема будет установлен специальный режим работы. 4 января доноров будут ждать во всех крупных городах Челябинской области.

СПРАВКА КП:

Перед сдачей крови необходимо ознакомиться с требованиями к донорству: при некоторых заболеваниях вам могут запретить сдавать кровь на целый год. Кроме того, перед походом в пункт приема, не забудьте взять паспорт и флюорографию (если есть).

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ КРОВЬ?

— Копейск, Ленина, 48, с 9:00 до 12:00; телефон для справок: 8 (351) 232-78-88(89);

— Златоуст, Гагарина, 8-я линия, 4, с 8:00 до 12:00; телефон для справок: 8 (351) 365-32-33;

— Магнитогорск, Карла Маркса, 160, с 8:00 до 12:00;

— Миасс, Автозаводцев, 36, с 8:00 до 12:00; телефон для справок: 8 (351) 357-07-95;

— Сатка, Куйбышева, 15, с 8:00 до 12:00; телефон для справок: 8 (351) 613-33-44;

— Челябинск, Воровского, 68, с 8:00 до 12:00; телефон для справок 8 (351) 232-78-88 (89);

— Южноуральск, Строителей, 21, с 8:00 до 12:00; телефон для справок 8-951-789-97-03

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