2020-01-02T10:42:17+03:00
Общество

Южноуральцы смогут сдать донорскую кровь в новогодние каникулы

Пункты приема откроются во всех главных городах области
Андрей Москвичев
Поделиться:
Перед сдачей крови, ознакомьтесь с требованиями к доноруПеред сдачей крови, ознакомьтесь с требованиями к доноруФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Станции переливания крови Челябинской области нуждаются в тебе: во время праздников количество экстренных больных увеличивается, следовательно увеличивается и необходимость в донорах.

Врачи отмечают, что сейчас необходимо пополнить запас всех групп, однако из-за новогодних праздников в пунктах приема будет установлен специальный режим работы. 4 января доноров будут ждать во всех крупных городах Челябинской области.

СПРАВКА КП:

Перед сдачей крови необходимо ознакомиться с требованиями к донорству: при некоторых заболеваниях вам могут запретить сдавать кровь на целый год. Кроме того, перед походом в пункт приема, не забудьте взять паспорт и флюорографию (если есть).

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ КРОВЬ?

Копейск, Ленина, 48, с 9:00 до 12:00; телефон для справок: 8 (351) 232-78-88(89);

— Златоуст, Гагарина, 8-я линия, 4, с 8:00 до 12:00; телефон для справок: 8 (351) 365-32-33;

Магнитогорск, Карла Маркса, 160, с 8:00 до 12:00;

Миасс, Автозаводцев, 36, с 8:00 до 12:00; телефон для справок: 8 (351) 357-07-95;

Сатка, Куйбышева, 15, с 8:00 до 12:00; телефон для справок: 8 (351) 613-33-44;

Челябинск, Воровского, 68, с 8:00 до 12:00; телефон для справок 8 (351) 232-78-88 (89);

Южноуральск, Строителей, 21, с 8:00 до 12:00; телефон для справок 8-951-789-97-03

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске выехало больше техники для уборки снега
Южноуральцы смогут сдать донорскую кровь в новогодние каникулы
У торгового центра в Челябинске перевернулась маршрутка
В Челябинске продают 1000-рублевую купюру за 7 миллионов
Жители Челябинска жалуются на уборку мусора
Продавцы елок побросали товар по всему Челябинску
Контракт на обслуживание несуществующего метро в Челябинске вырос на 60 миллионов рублей
Главный музей Челябинска на каникулах будет бесплатно пускать школьников
Бабушка, страдающая провалами в памяти, пропала накануне Нового года в Челябинске
В городе Челябинской области с прошлого года нет воды
У жителей Челябинска и Магнитогорска спрашивают, нужна ли скоростная электричка между городами
На Северо-Западе Челябинска горожанин грозился устроить теракт
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин пообщался с героями МЧС
Долгожданный пешеходный мост открыли в Челябинске
Полицейские рассказали, как отработали новогоднюю ночь в Челябинской области
В новогоднюю ночь по всей Челябинской области стали массово пропадать собаки
В зоопарк в Челябинске подбросили троянского коня
Первый день 2020 года в Челябинске будет ветреным