В Челябинске выехало больше техники для уборки снега
Из-за снегопада утром 2 января на улицы Челябинска вывели больше машин. Помимо городских дорог убирают еще и региональные дороги.
Сейчас в Челябинске работают около 73 машины, в числе которых 13 самосвалов. При этом в ночь с 1 на 2 января на улицах было около 46 снегоуборщиков. Как сообщает миндортранс Челябинска, городская техника отчищает дороги, тротуары, парковочные карманы, остановки и пешеходные переходы, в то время как за уборку дворов отвечают управляющие компании.
Кроме того, на работу на магистралях регионального значения выехали более 120 машин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU