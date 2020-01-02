2020-01-02T11:41:28+03:00
Общество

В Челябинске выехало больше техники для уборки снега

Всего в городе работают более 70 машин
Андрей Москвичев
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Причиной увеличения техники на дорогах стал снегопадПричиной увеличения техники на дорогах стал снегопадФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Из-за снегопада утром 2 января на улицы Челябинска вывели больше машин. Помимо городских дорог убирают еще и региональные дороги.

Сейчас в Челябинске работают около 73 машины, в числе которых 13 самосвалов. При этом в ночь с 1 на 2 января на улицах было около 46 снегоуборщиков. Как сообщает миндортранс Челябинска, городская техника отчищает дороги, тротуары, парковочные карманы, остановки и пешеходные переходы, в то время как за уборку дворов отвечают управляющие компании.

Кроме того, на работу на магистралях регионального значения выехали более 120 машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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