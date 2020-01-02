Директор МТС в Челябинске ушел в отставку

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:03:51+03:00

Вячеслав Бежин проработал в компании более 18 лет

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Директор челябинского филиала МТС Вячеслав Бежин покинул свой пост в последний день 2019 года. Об этом он сообщил сам на своей странице в Facebook.

— 18,5 лет я руководил филиалом МТС в Челябинске! От листка с приказом о назначении меня директором в 2001 году до огромного коллектива, крупнейшей сети, миллионной абонентской базы, такой путь вместе с друзьями и коллегами, — написал Бежин.

Кроме того, он добавил, что не уходит насовсем из технологических компаний. С 1 января он станет GR-директором в челябинской «Наполеон-IT».

— Это компания будущего, молодые ребята разрывают привычные для нас понятия в жизни и бизнесе! Я очень рад влиться в этот молодой и быстрорастущий бизнес! Новые задачи и новые перспективы, — рассказал Бежин.

Сам экс-директор не уточнил, кто займет его пост в компании оператора.

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ИСТОЧНИК KP.RU